Mostafa Mohamed yuvadan uçuyor! Fransa Ligi'nden talip var
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'e, Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse talip oldu. Fransız ekibi, Mostafa Mohamed'in durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray, Mısırlı oyuncunun bonservisini Zamalek'ten aldıktan sonra Toulouse transfer girişimlerini başlatacak.
Galatasaray'ın 24 yaşındaki golcü oyuncusu Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor. Galatasaray'ın, 1 Temmuz tarihine Mostafa Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında alması bekleniyor. Bu durumun gerçekleşmesinin ardından ise sarı kırmızılı ekip teklifleri değerlendirecek.
TOULOUSE TALİP OLDU
Akşam.com.tr'nin haberine göre; Toulouse, Mostafa Mohamed'in sürecini yakından takip ediyor ve transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Mısırlı golcü geçen sezon 40 maçta forma giydi ve takımına 8 gol,5 asistlik katkı sağladı.