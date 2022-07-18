Mostafa Mohamed resmen takımdan ayrılıyor! Sarı kırmızılı ekip teklifi kabul etti
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed takımdan ayrılıyor. Sarı kırmızılı ekip, Nantes'dan gelen ilk teklifi kabul etmedi ancak Fransız ekibi teklifte yükseltmeye gidince Galatasaray oyuncunun transferine onayı verdi.
Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed takımdan ayrılıyor. Büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentileri karşılayamayan yıldız takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.
NANTES'A GİDİYOR
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, Mostafa Mohamed'e gelen ilk teklifi kabul etmedi. Ancak Fransız temsilcisi teklifini yükseltti. Sarı kırmızılılar da bu teklifi kabul etti. Mostafa Mohammed, totalde 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Nantes ekibine kiralandı. Galatasaray ayrıca bu transferden kiralama bedeli de alacak.
Haberler.com - Spor