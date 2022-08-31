Mostafa Mohamed çıldırdı! Yine takımını ipten aldı, son 3 maçtaki skor katkısı ağızları açık bıraktı
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Nantes'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, takımının Strasbourg ile oynadığı mücadelenin 85. dakikasında attığı golle takımına 1 puanı getirdi. Mısırlı futbolcu bu sezon oynadığı son 3 maçında 2 gol-2 asistlik performans gösterdi.
Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes, Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Mostafa Mohamed performansıyla yine parladı.
TAKIMINA 1 PUANI GETİRDİ
Karşılaşmanın 28. dakikasında Strasbourg, Habib Diallo'nun golüyle öne geçti. Nantes'ta ise 85. dakikada sahneye Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed çıktı. Mısırlı yıldız attığı gol ile takımına 1 puanı getiren isim oldu.
MOHAMED'DEN ÇILGIN PERFORMANS
Fransa Ligue 1'de adeta fırtınalar estiren Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1'de forma giydiği son 3 maçta 2 gol-2 asistlik performans gösterdi.