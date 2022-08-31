Mostafa Mohamed çıldırdı! Yine takımını ipten aldı, son 3 maçtaki skor katkısı ağızları açık bıraktı

Nantes'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, takımının Strasbourg ile oynadığı mücadelenin 85. dakikasında attığı golle takımına 1 puanı getirdi. Mısırlı futbolcu bu sezon oynadığı son 3 maçında 2 gol-2 asistlik performans gösterdi.