Morgan Sanson: Fenerbahçe Maçında Galibiyet Kendimize Olan İnancımızı Pekiştirecek

Nice takımının orta saha oyuncusu Morgan Sanson, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Deplasmanda Fenerbahçe gibi zor bir takım favoriyken alacağımız bir galibiyet kendimize olan inancımızı pekiştirecektir. Güzel bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fransız ekibi Nice, yarın saat 19.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadele için akşam saatlerinde İstanbul'a gelen takımda Teknik Direktör Franck Haise ile oyunculardan Morgan Sanson basın toplantısında soruları yanıtladı. Çok heyecanlı olduklarını belirterek sözlerine başlayan Sanson, "Bu hafta içerisinde 2 büyük rakiple oynayacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak bunu değiştireceğimize ve başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"Alacağımız galibiyet kendimize olan inancımızı pekiştirecektir"

31 yaşındaki Fransız oyuncu, mücadelenin favorisi olmadıklarını aktararak, "Deplasmanda Fenerbahçe gibi zor bir takım favoriyken alacağımız bir galibiyet kendimize olan inancımızı pekiştirecektir. Güzel bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu statta oynayan arkadaşlarım maçın zor olacağı konusunda uyardı"

Morgan Sanson, Kadıköy'de sarı-lacivertli futbolseverlerin oluşturacağı atmosferle ilgili şunları söyledi:

"Kendi oyunumuza odaklıyız. Kişisel becerilerimiz önemli ama takım olarak iyi oynamamız gerek. İlk defa Türkiye'de oynayacağım. Böyle bir atmosferde oynamak benim için önemli. Zaten bu işi de bunun için yapıyoruz. Daha önce bu statta oynayan arkadaşlarım yarınki maçın zor olacağı konusunda uyardı. Bunun farkındayız. Zor zamanlarda birlik olarak güçlü bir şekilde ayağımız yere basıyor. Yarın gerekli gayreti göstereceğiz." - İSTANBUL