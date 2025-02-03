Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor

İsrail, Suriye'ye iyice yerleşiyor! İşgalde bir adım öteye geçtiler

Morata transferi ve Galatasaray'ın forvet stratejisi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadrosuna yıldız golcü Morata'yı da katan Galatasaray, sezon başında çift forvet sistemini oturtmak üzereyken İcardi'nin sakatlığı sebebiyle bu sistemden vazgeçti. Alvaro Morata, zor maçlarda sahneye çıkabilecek ve takım oyununa katkıda bulunabilecek bir oyuncu olarak göze çarpıyor. Galatasaray'ın çok pozisyona giren bir takım olması nedeniyle Morata transferinin faydalı olabileceği düşünülüyor.

Ahmet Gökçe/Haberler.com: Süper Lig devi Galatasaray, Alvaro Morata'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray, sezon başında çift forvet olarak düşündüğü sistemini tam oturtmak üzereyken, İcardi'nin Tottenham maçındaki beklenmeyen sakatlığı sebebiyle bu sistemden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Osimhen-Batshuayi ikilisi ile bunu denemeye bile yeltenmedi Okan Buruk. Bunun için haklı gerekçeleri olabilir.

HÜCÜM BÖLGESİNDE ÇOK ETKİLİ

Alvaro Morata, özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda, bitiricilik sorunu çekilen anlarda sahneye çıkabilecek; eski İspanyol forvetlerden Raúl'u andıran stiliyle zor gibi görünen golleri kolayca atabilecek; hücum bölgesinin her yerinde oynayabilen, takım oyunu özellikleri gelişmiş bir oyuncu olması sayesinde arkadaşlarına da alan açarak onları golle burun buruna getirebilecek bir anlayışa sahip bir oyuncu.

Transferde beni düşündüren tek nokta, İspanyol oyuncuların Türkiye'de başarısız olmuş ya da oluyor gibi bir algıya yenik düşme ihtimali. Daha önce Guiza, Soldado, Negredo gibi İspanyol millî takımında doğrudan oynayarak gelen oyuncular, gösterdikleri performanslarla takımlarını memnun edemediler. İspanyol oyuncular genelde takım oyununa uygun oyuncular.

Morata transferi ve Galatasaray'ın forvet stratejisi

Örneğin, Osimhen, takımın performansından bağımsız bir şekilde iyi performans ortaya koyabilecek bir oyuncu olmasına rağmen, Alvaro Morata bu özellikte bir oyuncu değildir. Bazen siz onun dönüp kaleye gitmesini beklersiniz, ama o topu daha müsait durumdaki arkadaşına çıkarır gol kaçınca, ne asist ne de gol yazılır. Negredo, bu durumu çok yaşadı. Bencil olsaydı en az iki kat daha fazla rakamlara ulaşabilirdi, fakat o, iş ahlakını ve futbolun gereklerini ön planda tuttu. Ancak Beşiktaş onu tutmadı.

"GALATASARAY'A ÇOK YARARLI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Morata, şüphesiz tartışılmayacak bir yıldız. Galatasaray taraftarı, eğer onun gol sayısıyla ilgilenmez ve takım oyununa katkısına odaklanırsa daha mutlu olur. Bu, Morata'nın az gol atacağı anlamına gelmez. Galatasaray, çok pozisyona giren ve rakip ceza sahasında sıkça topla buluşabilen bir takım. Ben, Morata transferinin Galatasaray'a çok yararlı olabileceğini düşünüyorum. Hayırlı olsun.

Kaynak: Ahmet Gökçe

Morata transferi ve Galatasaray'ın forvet stratejisi
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
img

İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek
img

Süper Lig devinde görülmemiş olay
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Fenev in defans hattını delebilecek güçte olduğunu zannetmiyorum. Galatasaray ancak Avrupa kalitesinde kanat oyuncuları ile o defans hattını delebilir. Üzgünüm ama Galatasaray kaybedecek kanat transferi yapmazsa.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMemet, Gündoğan null:

bu rakipleri morartırcok yetenek lı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
Canlı anlatım! Maç golle başladı

Maç golle başladı! Tempo inanılmaz
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.