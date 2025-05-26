Morata'nın kutlamalara neden katılmadığı ortaya çıktı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluk kutlamalarında Alvaro Morata'nın yer almaması dikkat çekti. beIN Sports'un aktardığına göre; yıldız golcü, çocuğunun rahatsızlanması nedeniyle kutlamalarda bulunamadı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın 25. şampiyonluk kutlamalarında Alvaro Morata yer almadı. Yıldız golcünün kutlamalarda neden yer almadığı ortaya çıktı.
KUTLAMALARA BİNLERCE TARAFTAR KATILDI
Sarı-kırmızılılar kutlamalarda Yenikapı'yı tercih etti. Yoğun katılımın olduğu kutlamalarda taraftarlar futbolcularla birlikte coşkuyu yaşadı.
NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Alvaro Morata'nın kutlamalarda yer alamaması dikkat çekti. beIN Sports'un aktardığına göre; Alvaro Morata, çocuğu rahatsızlandığı için kutlamalarda yer almadı.