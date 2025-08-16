Montella ve Solskjaer Türk Futbolunu Değerlendirdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i ziyaret ederek Türk futbolundaki güncel konular üzerine görüşmelerde bulundu ve Beşiktaş forması hediye aldı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i ziyaret etti.
Solskjaer ile Montella, Türk futbolundaki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, görüşmenin sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, siyah-beyazlıların antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor