Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Eminönü'nde balık ekmek yerken görüntülendi, keyifli halleri dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'da halk arasına karışarak Eminönü'nde balık ekmek yedi. İtalyan teknik adamın sade ve samimi tavırları objektiflere yansıdı.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Montella'nın balık ekmeği yerken oldukça keyifli olduğu ve yediği balıktan memnun kaldığı görüldü. Deneyimli teknik direktör, İstanbul'un simgelerinden biri olan balık ekmeği tercih etti.

VATANDAŞLARIN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI

Eminönü gezisi sırasında çevredeki vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Montella, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAkıncı:

Neden bu video yu yayinladiniz? Yanlış video

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

