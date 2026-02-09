Haberler

Vincenzo Montella, Juventus'u ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Torino'daki Juventus tesislerini ziyaret ederek kulüp yetkilileri ve A Milli Takım oyuncusu Kenan Yıldız ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından, Montella antrenmanı izleyerek futbol stratejileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'daki kulüp ziyaretlerine Juventus ile devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Juventus'un Torino kentindeki tesislerine giden Montella, kulübün sportif direktörü Marco Ottolini, futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini, teknik direktör Luciano Spalletti ile ekibi ve A Milli Takım oyuncusu Kenan Yıldız'la bir araya geldi.

İtalyan teknik adamın Juventus ziyaretinde A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da yer aldı. Üç isim, daha sonra da takımın antrenmanını izledi. Montella, Russo ve Polino, yarın da Inter Kulübünü ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Bakan Fidan'dan İran çıkışı! Bölgeye nefes aldıracak açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Skandal öneri! 'Kadın ithal edelim' dedi, partiden atıldı

Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Oyuna girdi, 8 dakikada yaptıklarıyla maçı tek başına kazandırdı
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa