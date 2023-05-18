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Montella, Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ilk kez konuştu

Montella, Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ilk kez konuştu

Spor Haberleri

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Vincenzo Montella'nın durumu hakkında açıklama yaptı. Sancak, "Biz devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Vincenzo Montella hakkında çıkan Fenerbahçe haberleri için TRT Spor'a açıklama yaptı.

"YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Sancak, "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Montella, Fenerbahçe'nin hocası olacak mı? Adana Demirspor Başkanı Sancak ilk kez konuştu

LİGE DAMGA VURDULAR

Bu sezon ligde 63 puan toplayan ve 4. sıraya yerleşen Adana Demirspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda hayli iddialı durumda.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Vincenzo Montella Adana Demirspor Fenerbahçe Spor Haberler

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