Mondihome Kayserisporlu Futbolcu Dimitrios Kolovetsios, Öğrencilerle Buluştu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios, Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kolovetsios, öğrencilere derslerine odaklanmaları konusunda uyarılarda bulunurken, spor etkinliklerinin öğrencilerin gelecekte daha başarılı olmalarına katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında da bulunan Kolovetsios, benzer etkinliklere katılmaya devam edeceğini belirtti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayseri spor'un savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulunu ziyaret eden Yunan futbolcu, öğrencilerle buluştu.
Etkinlikte konuşan Kolovetsios, öğrencilere derslerine iyi odaklanmaları uyarısında bulundu.
Kolovetsios, spor etkinliklerinin öğrencilerin gelecekte daha başarılı bireyler olmalarına katkı sağlayacağını vurguladı.
Okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında da bulunan Kolovetsios, bu tarz etkinliklere katılmaya devam edeceğini belirtti.