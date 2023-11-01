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Mondihome Kayserisporlu Futbolcu Dimitrios Kolovetsios, Öğrencilerle Buluştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios, Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kolovetsios, öğrencilere derslerine odaklanmaları konusunda uyarılarda bulunurken, spor etkinliklerinin öğrencilerin gelecekte daha başarılı olmalarına katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında da bulunan Kolovetsios, benzer etkinliklere katılmaya devam edeceğini belirtti.