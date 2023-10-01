Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Stuttgart'ta Avrupa'lı Kayserisporlular toplantısına katıldı

Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Stuttgart'ta düzenlenen Avrupa'lı Kayserisporlular toplantısına katıldı.

Stuttgart Özvatanlılar Derneği'nde gerçekleşen buluşmaya, Mondihome Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat, Özvatanlılar Derneği Başkanı Hayati Karazehir, Avrupa Kayserisporlular Kurucu Üyeleri Ali Bağıran, Hasan Irmak, Salim Cirit, Ali Hizar, Ali Başhoruz, Yusuf Eroğlu ve misafirler katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Ali Çamlı: "Avrupa'da Kayserispor'a gönül veren hemşerilerimiz ile buluşmak benim için bir şereftir. Bugüne kadar takımımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şu an devam eden 10 bin üye kampanyası için de desteğinizi bekliyoruz. Ayrıca, Avrupa'dan da takımımıza yöneticiler alacağız" diye konuştu. - KAYSERİ