Mondihome Kayserispor, Alagöz Holding Iğdır FK'yı uzatmalarda 4-0 yenerek 4. tura yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Mondihome Kayserispor, TFF 2. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'yi uzatmalarda 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.
Stat: RGH EnerTürk Enerji?
Hakemler: Ozan Ergün, Seyfettin Ünal, Serhat Sağır
Mondihome Kayserispor : Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 106 Carole), Hayrullah Erkip (Dk. 60 Gökhan Sazdağı), Baran Ali Gezek (Dk. 71 Ali Karimi), Attamah (Dk. 60 Cardoso), Yiğit Emre Çeltik, (Dk. 60 Kartal Yılmaz), Mane (Dk. 78 Aylton Morte), Stephane Bahoken
Alagöz Holding Iğdır FK: İsmet Yumakoğulları, Erdem Gökçe, Ahmet Kesim (Dk. 103 Yusuf Öztürk), Hakan Barış (Dk. 60 Hakan Yavuz), Kerim Avcı (Dk. 82 Berkan Mahmut Keskin), Emircan Altıntaş (Dk. 60 Halil İbrahim Sömezi), Mert Örnek (Dk. 74 Ömer Talha Nergiz), Mehmet Erdem Uğurlu, Eyüp Akcan, Umut Mert Toy, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 91 Muhammed Mustafa Yıldırım)
Goller: Dk. 97 Aylton Morte, Dk. 100 Aylton Morte, Dk. 108 Stephane Bahoken, Dk. 120 Cardoso (Mondihome Kayserispor )
Sarı kartlar: 90+5 Erdem Gökçe, Dk. 95 Ömer Talha Nergiz (Alagöz Holding Iğdır FK)
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Mondihome Kayserispor, TFF 2. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'yi uzatmalarda 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında birçok pozisyon yakalayan iki takım soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.
İkinci yarıda da eşitliğin bozulmadığı maç uzatmalara kaldı.
97. dakikada Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda seken topa arka direkte gelişine vuran Aylton meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
100. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkarttı. Ali Karimi'nin ceza sahası içinde rakiplerini geçerek ortaladığı topa gelişine vuran Aylton meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
108. dakikada Ramazan Civelek'in ara pasında ceza sahası içinde düzgün vuran Stephane Bahoken topu filelere gönderdi. 3-0.
120. dakikada Kayserispor farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içine gönderilen ara pası iyi değerlendiren Cardoso'nun kayarak vurduğu top köşeden filelere gitti: 4-0.
Kayserispor, Iğdır FK'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.