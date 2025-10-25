Haberler

Monaco, Toulouse'u 1-0 Mağlup Ederek Galatasaray ile Maç İçin Moral Buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız ekibi Monaco, Ligue 1'de sahasında Toulouse'u 1-0 yenerek Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral kazandı. Maçta tek golü 3. dakikada Muhammed Salisu attı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında sahasında Toulouse'u 1-0 mağlup etti.

Monako'daki Louis Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 3. dakikada Muhammed Salisu'dan geldi.

Ligue 1'de Monaco'nun 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik sonucu 17 puanı var.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 9 Aralık Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle yaraladı

Kaybettiği 12 yaşındaki kardeşinin intikamını böyle almaya kalktı
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Bu çocuğu bir köşeye not edin
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Trabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Trabzon'dan 131 hafta sonra bir ilk
Madagaskar'da devrik Cumhurbaşkanı Rajoelina vatandaşlıktan çıkarıldı

Devrik cumhurbaşkanı vatandaşlıktan çıkarıldı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Adana'da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Arkadaşlarıyla oynarken feci şekilde can verdi
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.