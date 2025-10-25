Monaco, Toulouse'u 1-0 Mağlup Ederek Galatasaray ile Maç İçin Moral Buldu
Fransız ekibi Monaco, Ligue 1'de sahasında Toulouse'u 1-0 yenerek Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral kazandı. Maçta tek golü 3. dakikada Muhammed Salisu attı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında sahasında Toulouse'u 1-0 mağlup etti.
Monako'daki Louis Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 3. dakikada Muhammed Salisu'dan geldi.
Ligue 1'de Monaco'nun 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik sonucu 17 puanı var.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 9 Aralık Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor