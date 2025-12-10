Haberler

Monaco-Galatasaray maçının ardından

Güncelleme:
Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Sebastien Pocognoli, oyuncularının performansından memnun olduğunu ve gelecek maçlara hazır olmaları gerektiğini ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenen Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) temsilcisi Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli, oyuncularının karşılaşmadaki performansından memnun olduğunu söyledi.

Belçikalı teknik adam, II. Louis Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren 38 yaşındaki teknik direktör, "Oyuncularımın performansından son derece memnunum. Yapabileceğimiz şeyleri gösterdik. Özellikle ikinci yarıdaki performanstan çok memnunum. Pozitif bir yaklaşım içindeydik. Bizim için önemli bir maçtı. İkinci yarı agresif performans sergiledik ve çok sayıda pozisyona girdik." dedi.

Pocognoli, Şampiyonlar Ligi'ndeki gelecekleriyle ilgili "Sonuçlar sadece bize bağlı değil. Şampiyonlar Ligi'nde her şey çok dengeli gidiyor. Olumlu bir yaklaşım içindeyiz. Sonraki maçlara da bu maça hazırlandığımız gibi hazırlanmamız gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'a da değinen Pocognoli, "Galatasaray, bireysel oyunda çok iyi bir takım. Özellikle Folarin Balogun'a çok sorun çıkardılar. İkinci yarıda da çok etkili bir oyun sergilediler. Bu, hak edilen bir galibiyetti." diye konuştu.

Oyuncularının sahaya karakter koyduğunu belirten genç teknik direktör, "Buradaki oyuncuların karakterleri var. Her biri karakterini ortaya koydu. Bu galibiyeti almak kolay olmadı. Bir günde olan bir şey değil. Her antrenmana sanki maça çıkar gibi çıktık. Olumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Galatasaray, tecrübeli takım. Bu akşam ne kadar tecrübeli takım olduklarını gördük. Biz de aynı şekilde tecrübemizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
