Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Monaco ile PSG arasında oynanan maçta korkunç bir pozisyon yaşandı. Maçın başlarında Monacolu Wilfried Singo, karşı karşıya pozisyonda topu aşırtmak isterken kramponuyla kaleci Gianluigi Donnarumma'nın yüzüne vurdu.

SURATI PARÇALANDI

Yüzünde açılma olan İtalyan file bekçisi oyuna devam edemedi. Donnarumma'nın yüzüne dikiş atıldı. Pozisyon sonrası Singo'ya kart çıkmadı.

PSG KAZANDI

Donnarumma'nın 22. dakikada kenara geldiği maçı PSG deplasmanda 4-2 kazandı. Konuk ekibin gollerini 24. dakikada Desire Doue, 64 ve 90. dakikalarda Ousmane Dembele ve 83. dakikada Gonçalo Ramos atarken Monaco'nun sayılarını 53'te penaltıdan Ben Seghir ve 60'Da Breel Embolo kaydetti. Bu sonuçla PSG puanını 40 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Monaco ise 30 puanla 3. sırada kaldı.

İşte Donnarumma'nın son hali;