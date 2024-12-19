Üye Girişi
Haberler
MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Yayla Kızılkaya öldürüldü
Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
Beklenen gün geldi çattı! Erdoğan'ın hamlesi merakla bekleniyor
ABD'den 'İran'da rejim değişikliği mümkün mü?' sorusuna dikkat çeken yanıt
ABD'den İran'da rejim değişikliği sorusuna çarpıcı yanıt
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha

Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Monaco ve PSG arasında oynanan Fransa Ligue 1 maçında, Monaco'lu Wilfried Singo'nun kaleci Gianluigi Donnarumma'ya yaptığı sert müdahale sonucu İtalyan kaleci yüzünden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yüzüne dikiş atılan Donnarumma'nın yerine 22. dakikada değiştirildi. Pozisyon sonrası Singo'ya kart gösterilmedi. Maçı PSG, 4-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Monaco ile PSG arasında oynanan maçta korkunç bir pozisyon yaşandı. Maçın başlarında Monacolu Wilfried Singo, karşı karşıya pozisyonda topu aşırtmak isterken kramponuyla kaleci Gianluigi Donnarumma'nın yüzüne vurdu.

SURATI PARÇALANDI

Yüzünde açılma olan İtalyan file bekçisi oyuna devam edemedi. Donnarumma'nın yüzüne dikiş atıldı. Pozisyon sonrası Singo'ya kart çıkmadı.

PSG KAZANDI

Donnarumma'nın 22. dakikada kenara geldiği maçı PSG deplasmanda 4-2 kazandı. Konuk ekibin gollerini 24. dakikada Desire Doue, 64 ve 90. dakikalarda Ousmane Dembele ve 83. dakikada Gonçalo Ramos atarken Monaco'nun sayılarını 53'te penaltıdan Ben Seghir ve 60'Da Breel Embolo kaydetti. Bu sonuçla PSG puanını 40 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Monaco ise 30 puanla 3. sırada kaldı.

İşte Donnarumma'nın son hali;

Monaco-PSG maçında korkunç hareket: Donnarumma'nın yüzü parçalandı

Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Hırkasının altına iç çamaşırı giymediği pozunu paylaştı
img

Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
img

Olay hakem, tartışma yaratan pozisyonu uygulamalı anlattı
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

baris alperin durumu daha agirki derler simdi gs

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bir hafta aradan sonra sahalara dönen Barış Alper'i gören hazımsızlar, Galatasaray'ın hırsı ve azmi, sizin fitne ve fesatınızdan daha güçlüdür.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Topa müdahalenin de bir sınırı olmalı. Bu nedir artık? Amerikan futbolu mu, yoksa kafes dövüşü mü? Fifa'nın bu konuda çok ciddi bir düzenleme yapması lazım.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıE Ozturk:

Nasil toplum oldunuz be ya. Heb negatif hep negatif

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA B:

Plastik cerrahi gerekiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor
Osman Gökçek'ten '600 milyon liralık ev' iddialarına yanıt
"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi

Son Dakika Haberleri

Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında ve aslen nereli? Yayla Kızılkaya kimdir? PKK sorumlusu Yayla Kızılkaya öldü mü? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 19 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Züleyha Ortak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak biyografisi! Buğra Gökce kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İskenderun-Hatayspor maçı CANLI, HD izle! İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI! 18 ARALIK Sayısal Loto nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 19 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ! Yeni yılda asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret 3. toplantısı saat kaçta? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret zammı bugün belli olur mu? 2025 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.