Monaco, Ansu Fati'yi Barcelona'dan Kiraladı

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Fransa Ligue 1 takımı Monaco, 22 yaşındaki İspanyol sol kanat oyuncusu Ansu Fati'yi Barcelona'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Fati, genç yaşta önemli başarılara imza atan bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Barcelona'dan 22 yaşındaki İspanyol sol kanat oyuncusu Ansu Fati'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Monaco, Ansu Fati'nin gelişini duyurmaktan mutluluk duyuyor. 22 yaşındaki İspanyol oyuncu, 2025-2026 sezonu için Barcelona'dan satın alma opsiyonuyla kiralandı." denildi.

Henüz 16 yaşındayken 25 Ağustos 2019'da Barcelona'da ilk profesyonel maçına çıkan Fati, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Aralık 2019'da Inter'e karşı fileleri havalandırarak 17 yıl ve 40 günlükken turnuva tarihinde gol atan en genç futbolcu olmuştu.

İspanya Milli Takımı'nda da 10 maçta forma giyen Fati, 2 gol attı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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