MOK Spartak SC, Balkan Kupası'nda şampiyon oldu
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Voleybol Erkekler Balkan Kupası final maçında MOK Spartak SC, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek şampiyon oldu ve CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Christos Tosounidis (Yunanistan), Sadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Gjorgiev, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Okello, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Semih Çelik, Emre Berat Fırat, Hakkı Çapkınoğlu, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu)
MOK Spartak SC: Jungic, Lecic, Vulikic, Jackson, Pavlovic, Jasper (Peic, Sebek, Suvacki, Tumbas, Dulic)
Setler: 23-25, 27-25, 25-23, 23-25, 15-10
Süre: 142 dakika (30, 32, 31, 31, 18)
Voleybol Erkekler Balkan Kupası final maçında, MOK Spartak SC, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Sırbistan ekibi bu galibiyetle CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.