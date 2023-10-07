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MOK Spartak SC, Balkan Kupası'nda şampiyon oldu

Voleybol Erkekler Balkan Kupası final maçında MOK Spartak SC, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek şampiyon oldu ve CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.