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Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor

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Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

"SON SENEM BU SENE"

Salah, Sky Sports'a verdiği röportajda "Liverpool'daki son senem bu sene. Kimse benimle konuşmadı. Ortada bir ilerleme yok. Herhangi bir ilerlemeden çok uzağız. Sadece bekleyip göreceğiz" dedi.

Takım dağılmadan bir kupa daha kazanmak istediklerini belirten yıldız futbolcu, "Bu takımın daha çok kupaya ihtiyacı var. Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Alisson Becker, Andrew Robertson ve ben ayrılmadan bir kez daha Premier Lig'i kazanmalıyız. Bu bizim için bir zorunluluk. Neredeyse her şeyi kazandık ama Premier Lig'i sadece 1 kez. Umarım bu sezon 2 yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

336 GOLE KATKI VERDİ

Roma'dan Liverpool'a 2017 yılında 42 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mohamed Salah, İngiliz ekibiyle çıktığı toplam 375 resmi maçta 231 gole imza atarken, 105 de asiste imza attı.

Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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