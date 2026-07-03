Avustralya-Mısır maçına doğru

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya ile karşılaşacak olan Mısır'ın milli futbolcu Mohamed Hany, gruplardan yenilgisiz çıktıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Dallas'ta bulunan Washburne Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hany, Avustralya maçı öncesinde çok çalıştıklarını dile getirdi.

Başarı ve nasibin Allah'ın elinde olduğunun altını çizen Hany, şunları söyledi:

"Sonuç ne olursa olsun, önemli olan elinden geleni yapmış olman ve çalışmandır. Taraftarlarımızın desteği üzerimizde büyük bir sorumluluk oluşturuyor. İnsanların evlerini bırakıp buraya gelmeleri bizim için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı. Bu, sahada elimizden gelenin en iyisini yapmamız için bizi motive ediyor, umarım onları hayal kırıklığına uğratmayız. Hocamız Hossam Hassan göreve geldiğinden beri aynı oyuncu grubuyla uzun zamandır beraberiz. Çoğumuz birbirimizi iyi tanıyoruz ve birçok maçta birlikte oynadık. Bu yüzden aramızda iyi bir uyum var. Hocanın kararları ve değişikliklerine kolayca adapte oluyoruz."

Turnuva öncesinde D Grubu'nda mücadele eden Türkiye'nin mi yoksa Avustralya'nın mı kendileriyle eşleşmesini bekledikleri yönündeki soruyu yanıtlayan Hany, "Bir tahmin yapmıyordum. Biz her maçı kendi aşamasında değerlendiriyoruz. Bizim için temel hedef, gruplardan bize yakışır ve onur verici bir şekilde çıkmaktı. Şükürler olsun gruplardan yenilgisiz çıktık. Herhangi bir özel rakip beklentimiz yoktu, hangi takım gelirse gelsin her maça en iyi şekilde hazırlanıyorduk." ifadelerini kullandı.

Hava şartlarına da değinen Hany, "Hava şartları farklı. Burası bizim alışık olduğumuz yerlerden biraz daha sıcak ancak bu duruma adapte olabilecek güçteyiz ve her türlü duruma uygun şekilde hareket edebiliriz." dedi.