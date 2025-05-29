Moğolistan Ulaanbaatar Open'da Milli Güreşçilerden 4 Madalya

Moğolistan Ulaanbaatar Open'da Milli Güreşçilerden 4 Madalya
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Moğolistan Ulaanbaatar Open Ranking Serisi'nde milli güreşçiler, grekoromen stilde 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak başarılarına devam etti.

Moğolistan Ulaanbaatar Open Ranking Serisi'nde grekoromen stilde ilk günde milli güreşçiler 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Moğolistan Ulaanbaatar Open Ranking Serisi'nde grekoromen stilde milli güreşçiler mindere çıktı. 77 kiloda Ahmet Yılmaz yarı finalde Moğol Sumiyabazar Zandanbud'u 11-0 teknik üstünlükle, finalde ise Kırgız Maksatbek Uluu'yu 5-1 yenerek altın madalya kazandı. 72 kiloda Mehmet Mustafa Şahin Nordic sisteminde Kırgız Yrysgeldi Kgamzaev ve Moğol Z. Batsaikhan'ı teknik üstünlükle, Hintli Ankit Gulia'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. İranlı Seyed Sohrabi'ye 3-1 mağlup olarak gümüş madalya aldı. 67 kiloda Murat Fırat Nordic sisteminde Kırgız Razzak Beishekeev'e 5-1 mağlup oldu, Hintli Neeraj'ı 8-0 teknik üstünlükle yenerek gümüş madalya kazandı.

82 kiloda Burhan Akbudak kolundaki sakatlık nedeniyle Hintli Prince karşısında müsabakayı doktor raporuyla bırakmak zorunda kaldı ve bronz madalya aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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