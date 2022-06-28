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Modern pentatlonda engel disiplini Ankara'da test edildi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Modern pentatlonda engel disiplini Ankara'da test edildi

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), Dünya Engel Federasyonu iş birliğiyle binicilik yerine gelecek yeni branş 'engel disiplini'ni Ankara'da test etti.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), Dünya Engel Federasyonu iş birliğiyle binicilik yerine gelecek yeni branş 'engel disiplini'ni Ankara'da test etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ev sahipliğinde dünyada ilk kez Ankara'da gerçekleştirilen test yarışına yerli ve yabancı 90 sporcu katıldı.

Test yarışlarına katılan milli sporculardan Selen Gülel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni disiplinin keyifli olduğunu söyledi.

Türk sporcuların bu alanda başarılı olacaklarına inandığını aktaran Selen Gülel, "Engel disiplini dünyada ilk kez burada denendi. Bizler için de yeni bir alan. Rahat bir test oldu, bu alanda da başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Milli sporculardan Berkay Koruyucu ise Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) beklentileri doğrultusunda burada testlere katıldıklarını belirterek, "Değişik parkurları olan bir disiplin. Bu sefer atlar yok. Biz de kendimizi deneme fırsatı bulduk. Oldukça heyecanlıydı." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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