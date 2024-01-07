Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama Yarışları Sonuçlandı

Modern Pentatlon 11, 13, 15, 17 ve 19 Yaş Altı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 1'inci Ayak Yarışları sona erdi.

Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun son gününde kadın sporcular, 17 yaş altı, 19 yaş altı, gençler ve büyükler kategorilerinde dün yapılan eskrimin ardından engel parkuru, yüzme, laser run etaplarında yarıştı.

Yarışmanın büyük kadınlar kategorisinde Selin Eyipoğlu birinci olurken İlayda Demir, Sude Yıldırım ve Bensu Bozdağ da ilk 4'e girerek kürsüye çıkmayı başardı.

Genç kadınlar kategorisinde Ebrar Çalışkan, Başak Yaprak Boğan, Ayşen Bensu Gül ve Bengisu Naz Özteğil, ilk 4'te yer aldı.

Yarışların 19 yaş altı kadınlar kategorisinde Eda Özrodop, Yaren Kalender, Ayşegül Ömür ve Yağmur Ayşe Malkoç, 17 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Yağmur Akgün, İrem Su Kocaoğlan, Elif Naz Aktaş ve Ceylin Memiş, madalya kazanan sporcular oldu.