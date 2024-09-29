Modern Pentatlon Federasyonu'nun Yeni Başkanı Serhat Aydın

Modern Pentatlon Federasyonu'nda yeni başkan Serhat Aydın

ERCAN ATA / ANKARA, - ANKARA'da yapılan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 5'inci Olağan ve 6'ncı Mali Genel Kurulu yapıldı.

Modern Pentatlon Federasyonu'nda yapılan genel kurulda Serhat Aydın seçime tek aday olarak girdi. 118 delegesi olan Modern Pentatlon Federasyonu Genel Kurulu'na 114 delege katıldı. Toplamda 1 oyun geçersiz olduğu seçimde 113 oy alan Serhat Aydın, yeni başkan seçildi.

İlk defa başkan seçilen Serhat Aydın'ın yönetiminde Büşra Aydın, Kazım Şahin, Recep Temel, Mehmet Alp Taş, Ümit Ozan, Mustafa Bilgiç, Erdal Yüksel, Tekin Polat, İbrahim Aydınlı ve Ömer Pınarlı yer aldı.