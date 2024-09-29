Üye Girişi
Haberler

Modern Pentatlon Federasyonu'nun Yeni Başkanı Serhat Aydın

Modern Pentatlon Federasyonu'nun Yeni Başkanı Serhat Aydın
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 5. Olağan ve 6. Mali Genel Kurulu'nda Serhat Aydın, 113 oy alarak yeni başkan olarak seçildi. Genel kurula 114 delege katıldı ve sadece 1 oy geçersiz sayıldı.

Modern Pentatlon Federasyonu'nda yeni başkan Serhat Aydın

ERCAN ATA / ANKARA, - ANKARA'da yapılan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 5'inci Olağan ve 6'ncı Mali Genel Kurulu yapıldı.

Modern Pentatlon Federasyonu'nda yapılan genel kurulda Serhat Aydın seçime tek aday olarak girdi. 118 delegesi olan Modern Pentatlon Federasyonu Genel Kurulu'na 114 delege katıldı. Toplamda 1 oyun geçersiz olduğu seçimde 113 oy alan Serhat Aydın, yeni başkan seçildi.

İlk defa başkan seçilen Serhat Aydın'ın yönetiminde Büşra Aydın, Kazım Şahin, Recep Temel, Mehmet Alp Taş, Ümit Ozan, Mustafa Bilgiç, Erdal Yüksel, Tekin Polat, İbrahim Aydınlı ve Ömer Pınarlı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Politika Aydın Spor

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu dev çukur kaldı

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });