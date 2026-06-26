Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın final etabı Macaristan'da başladı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası final etabında kadınlar yarı final yarışları yapıldı. Türk sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1417 puanla 9. sırada tamamladığı grubunda finale kalmaya hak kazandı. Diğer Türk sporcu Sıdal Aslan ise 1390 puanla 11. sırada yer aldı. Erkekler yarı finali yarın yapılacak.
Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Macaristan'da düzenlenen final etabı başladı.
Başkent Budapeşte'deki organizasyonun ilk gününde, 36 sporcunun katılımıyla kadınlar yarı final yarışları yapıldı.
Grubunu 1417 puanla 9. sırada tamamlayan İlke Özyüksel Mihrioğlu, 28 Haziran Pazar günü 18 sporcunun mücadele edeceği kadınlar finalinde yarışmaya hak kazandı.
Kadınlarda Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Sıdal Aslan ise grubunda 1390 puanla 11. sırada yer aldı.
Buğra Ünal ve Eren Kıvanç Taşyaran'ın mücadele edeceği erkekler yarı finali ise yarın gerçekleştirilecek.