Modern Pentatlonda Engel Parkuru Dönemi

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, binicilik branşı yerine engel parkurunun eklenmesiyle altyapı yatırımlarını artırdıklarını söyledi.

Federasyon binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, 2028, 2032 ve 2036 Olimpiyat hedefleri doğrultusunda doğu illerindeki sporcuları modern pentatlon altyapısına katmak istediklerini vurgulayarak, "2024 yılında modern pentatlonda binicilik branşı yerine engel parkurunun gelmesiyle birlikte tüm illerimize altyapı yatırımları yapmaya başladık. Bu sene Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya'da yarışları düzenleyeceğiz. Bu bölgelerde altyapılara yatırım yapmaya hızlı bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilecek yarışların ilkinin 28 Mart tarihinde Diyarbakır'da başlayacağının altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'daki gelişim yarışlarını 110 erkek, 80 kadın toplamda 190 sporcuyla 9, 11 ve 13 yaş altı kategorilerinde ilk defa yapmış olacağız. Gelecekteki olimpiyat hedefleri doğrultusunda altyapılarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'dan sonra yarışlarımız 6 Haziranda Gaziantep, 30 Ağustos'ta Adıyaman ve 29 Ekim'de Malatya ilinde devam edecek. Böylelikle doğu illerindeki sporcularımızı da modern pentatlon altyapısına katmış olacağız. Hedefimiz olimpiyatlara bu bölgelerden sporcular çıkarmak."