MLS ekibi Chicago Fire, Cenk Tosun'u renklerine bağlamak için harekete geçti

Chicago Fire, Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u renklerine bağlamak istiyor. MLS ekibi, milli futbolcudan izin alması durumunda, Beşiktaş ile masaya oturarak 2 milyon dolarlık bir teklif yapacak.

Beşiktaş'ın kapısını Cenk Tosun için sürpriz bir takım çaldı. MLS ekibi Chicago Fire, milli futbolcu için harekete geçti.

OYUNCUNUN DURUMUNU SORDULAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun'u MLS ekiplerinden Chicago Fire istiyor. Chicago Fire, oyuncunun durumunu sordu.

2 MİLYON DOLARLIK TEKLİF YAPILACAK

MLS ekibinin, Cenk Tosun'dan onay alması durumunda Beşiktaş ile masaya oturması ve 2 milyon dolarlık bir teklif yapması bekleniyor.