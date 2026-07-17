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MKE, Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nın forma sponsoru oldu

MKE, Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nın forma sponsoru oldu
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Makine Kimya Endüstrisi (MKE) ile Türkiye Atıcılık Federasyonu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. MKE, Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nın forma ana sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında formalarda MKE logosu yer alacak ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar destek sağlanması hedefleniyor.

Makine Kimya Endüstrisi ( Mke ) ile Türkiye Atıcılık Federasyonu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Mke, Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nın forma ana sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya arasında imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Atıcılık Milli Takım formalarında MKE logosu yer alacak.

İmza töreninde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal, Türkiye Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Kemal Erkahya ve MKE Kurumsal İletişim Müdürü Utku Evin de yer aldı.

MKE'nin, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sürecinde Türk atıcılık sporuna önemli destek sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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