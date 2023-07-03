MKE Ankaragücü Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Antrenman, ısınma hareketleri, dayanıklılık koşusu, pas organizasyonu ve core çalışmasıyla gerçekleştirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Dayanıklılık koşusunun ardından 5'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, core çalışmasıyla sona erdi.
MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor