Üye Girişi
Haberler

MKE Ankaragücü, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta Ümraniyespor'un golü Engjell Hoti'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada son çizgiye inen Bassogog'un ortasında kale önünde Efkan Bekiroğlu'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

41. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Furkan Apaydın'ın ortasında savunmadan dönen topla buluşan Soukou pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Hoti'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

53. dakikada ceza sahasında çaprazdan Soukou'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.

90+2. dakikada ceza alanı sol çaprazından savunma arkasına sarkan Rodrigues'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem golü iptal etti.

Hakemler: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kadir Beyaz

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, İsmail Çokçalış (Hayrullah Bilazer dk. 46), Mert Çetin (Nazarov dk. 88), Coelho, Abdurrahim Dursun (Kitsiou dk. 81), Ali Kaan Güneren, Osman Çelik (Bajic dk. 46), Efkan Bekiroğlu (Cem Türkmen dk. 70), Bassogog, Rodrigues, Dadaşov

Yedekler: Ertaç Özbir, Fatih Demir, Cem Tuna Türkmen, Astanakulov, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Furkan Apaydın (Batuhan Çelik dk. 63), Mustafa Eser, Oğuz, Serkan Göksu (Kubilay Aktaş dk. 71), Bardhi (Atalay Babacan dk. 64), Sousa (Mehmet Büyüksayar dk. 79), Soukou (Barış Ekincier dk. 79), Hoti, Minchev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Melih Okutan, Batuhan Arıcı, Atalay Babacan, Glumac, Emre Kaya

Teknik Direktör: İlhan Özer

Gol: Engjell Hoti (dk. 41) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Furkan Ayaydın, Bardhi, Cihan Topaloğlu, Cavare (Ümraniyespor), Efkan Bekiroğlu, Cem Türkmen, Kitsiou, Rodrigues (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Trendyol ankara Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?
title