MKE Ankaragücü, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta Ümraniyespor'un golü Engjell Hoti'den geldi.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
3. dakikada son çizgiye inen Bassogog'un ortasında kale önünde Efkan Bekiroğlu'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
41. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Furkan Apaydın'ın ortasında savunmadan dönen topla buluşan Soukou pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Hoti'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
53. dakikada ceza sahasında çaprazdan Soukou'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.
90+2. dakikada ceza alanı sol çaprazından savunma arkasına sarkan Rodrigues'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem golü iptal etti.
Hakemler: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kadir Beyaz
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, İsmail Çokçalış (Hayrullah Bilazer dk. 46), Mert Çetin (Nazarov dk. 88), Coelho, Abdurrahim Dursun (Kitsiou dk. 81), Ali Kaan Güneren, Osman Çelik (Bajic dk. 46), Efkan Bekiroğlu (Cem Türkmen dk. 70), Bassogog, Rodrigues, Dadaşov
Yedekler: Ertaç Özbir, Fatih Demir, Cem Tuna Türkmen, Astanakulov, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Furkan Apaydın (Batuhan Çelik dk. 63), Mustafa Eser, Oğuz, Serkan Göksu (Kubilay Aktaş dk. 71), Bardhi (Atalay Babacan dk. 64), Sousa (Mehmet Büyüksayar dk. 79), Soukou (Barış Ekincier dk. 79), Hoti, Minchev
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Melih Okutan, Batuhan Arıcı, Atalay Babacan, Glumac, Emre Kaya
Teknik Direktör: İlhan Özer
Gol: Engjell Hoti (dk. 41) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Furkan Ayaydın, Bardhi, Cihan Topaloğlu, Cavare (Ümraniyespor), Efkan Bekiroğlu, Cem Türkmen, Kitsiou, Rodrigues (MKE Ankaragücü) - ANKARA