MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü, serbest statüde bulunan Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Başakşehir forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun adı transfer döneminin başında Beşiktaş ile de anılmıştı.

Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getiren Mke Ankaragücü, Tolga Ciğerci'yi renklerine bağladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Başkent ekibi, serbest statüde bulunan Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1.5 aydır futbolcuyla görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, "Hocamızın da ortak kanaati doğrultusunda transferi netleştirdik. Yarım saat önce de Tolga'yı buraya davet ederek sürpriz yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

MKE Ankaragücü'ne transferi gerçekleşen 30 yaşındaki futbolcu kariyerinde sırası ile Wolfsburg, Gladbach, Hertha Berlin, Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak Medipol Başakşehir forması giydi.