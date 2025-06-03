MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile Sözleşme İmzaladı

MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü, önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan kulüp, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, bu kararın Ankaragücü'nün ruhuna ve vefasına inanmanın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için camiamızın yakından tanıdığı, Ankaragücü ruhunu her daim sahaya yansıtan Sayın Mustafa Kaplan ile sözleşme imzalamıştır. Bu karar, sadece teknik tercih değil; Ankaragücü'nün özüne, mücadelesine ve vefaya inancının göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan göreve geldikten sonra Trendyol 1. Lig'deki son 3 maçını kazanmasına rağmen küme düştü.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişilik aile yok oldu

3 kişilik aile yok oldu
Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

Çocukları için devreye girdi! Mahremiyet ihlaline rest çekti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Vahşi fil marketi bastı, raflardaki atıştırmalıkları yedi

Vahşi fil marketi bastı, raflardaki atıştırmalıkları yedi
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.