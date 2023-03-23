MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu

Bir süre önce Ümit Milli Takım ile yollarını ayıran teknik direktör Tolunay Kafkas, MKE Ankaragücü'nün yeni hocası oldu. Deneyimli çalıştırıcı, Ankara ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.