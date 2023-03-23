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MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu

Spor Haberleri

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu

Bir süre önce Ümit Milli Takım ile yollarını ayıran teknik direktör Tolunay Kafkas, MKE Ankaragücü'nün yeni hocası oldu. Deneyimli çalıştırıcı, Ankara ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de ateş hattında bulunan Ankaragücü, teknik direktör Sedat Ağçay ile yolları ayırmasının ardından takımın başına sürpriz bir isim getirdi.

BAŞKENT EKİBİNİN YENİ HOCASI KAFKAS

MKE Ankaragücü, Ümit Milli Takım ile yolları ayıran teknik direktör Tolunay Kafkas'ı takımın başına getirdi. Deneyimli hoca, Ankara temsilcisiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TAKIMI BU SEZON ÇALIŞTIRACAK 3 İSİM OLDU

MKE Ankaragücü sezon başında göreve getirdiği Ömer Erdoğan ile yolları ayırmasının ardından eski futbolcusu Sedat Ağçay'ı takımın başına getirmişti. Tolunay Kafkas bu sezon Ankaragücü'nü çalıştıran 3. hoca olacak.

Haberler.com - Spor

Tolunay Kafkas Spor Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

YÖNETİM İSTİFA , 113 Yıllık kulübü kimse yönetemiyor 40 senedir aynı muhabbetler aynı başarısızlıklar. Gelen yiyor giden yiyor hiçbir başarı yok yazıklar olsun.

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