MKE Ankaragücü'nden Başarıya Teşvik: Öğrencilere Forma Hediye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü, sınıflarını birincilikle bitiren öğrencilere forma hediye ederek başarılarını kutladı. Törene kulüp yöneticileri ve taraftarlar da katıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Mke Ankaragücü'nün yöneticileri sınıflarını birincilikle bitiren öğrencilere forma hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ankara Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne törenine öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra MKE Ankaragücü Başkan Vekili Cem Koçyiğitoğlu, MKE Ankaragücü Stat Sorumlusu İsmet Beltan ile bir grup Ankaragücü taraftarı da katıldı.

Açıklamada, törenin ardından 9, 10, 11 ve 12. sınıfların dönem birincilerine Ankaragücü forması hediye edildiği ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Bir komşumuz daha İran'a karşı harekete geçti
Fenerbahçe'de seçim öncesi ortalık karıştı! Aziz Yıldırım'dan ihraç talebi

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi bomba hamle: Ali Koç'u şahit gösterdi
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Cilo Festivali'ne İran-İsrail savaşı engeli

İsrail-İran savaşı Güneydoğu'nun en büyük festivalini vurdu
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.