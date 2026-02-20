Haberler

MKE Ankaragücü'nden "bahis" operasyonu açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MKE Ankaragücü, bahis operasyonu soruşturmasında adı geçen şahsın mevcut yönetimle bağlantısı olmadığını duyurdu. Kulüp, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi için bu açıklamanın gerekli olduğunu belirtti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Mke Ankaragücü, "bahis" operasyonu soruşturmasında adı geçen şahsın, mevcut MKE Ankaragücü yönetimi ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı yayın organlarında yer alan haberlerde kulübümüzün adı anılarak, bahis soruşturmalarında ismi geçen bazı eski yönetim kadrosu mensuplarına atıfta bulunulmuştur. Söz konusu haberlerde adı geçen şahsın, mevcut MKE Ankaragücü yönetimi ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Kulübümüzün ve mevcut yönetimimizin, adı geçen soruşturmalarla hiçbir ilgisi bulunmadığını; kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi adına bu açıklamanın yapılmasının zaruri hale geldiğini önemle belirtiriz."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi

Ünlü dizinin galasında sürpriz, ünlü yapımcı atkıyı taktı geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı