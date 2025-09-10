MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktörlük Görevine Recep Karatepe Atandı
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü, teknik direktörlük koltuğuna Recep Karatepe'yi getirdi. Kulüp, Karatepe ile 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Recep Karatepe ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüze görevinde üstün başarılar diler, camiamıza, taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.
Nesine 2. Lig'in ilk 3 haftasında 1 puan alan MKE Ankaragücü, son maçında Seza Çimento Elazığspor'a 4-1 yenilmişti.
