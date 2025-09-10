MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktörlük Görevine Recep Karatepe Atandı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Recep Karatepe getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Recep Karatepe ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüze görevinde üstün başarılar diler, camiamıza, taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

Nesine 2. Lig'in ilk 3 haftasında 1 puan alan MKE Ankaragücü, son maçında Seza Çimento Elazığspor'a 4-1 yenilmişti.