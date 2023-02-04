MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ankara temsilcisinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

"BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

Mücadeleyi kaybeden Mke Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından görevini bıraktığını açıkladı. Ayrılık kararını duyuran deneyimli hoca, "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Bugün görevimi bırakıyorum. Başta Faruk başkanıma, yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim günden bu yana Ankaragücü taraftarı bana inanılmaz destek verdi. Hepsinden Allah razı olsun. Ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Kulüp ve benim için hayırlısı olacağını düşünüyorum. Bu iyi bir takım, kenetlenmesi lazım. Taraftardan ricam takıma sahip çıkması." diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ GALİBİYETE HASRET KALDI

Mücadelede Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Diagne ve 65. dakikada penaltıdan Borini kaydetti. Bu sonuçla MKE Ankaragücü üst üste 2. mağlubiyetini yaşarken, İstanbul ekibi ise yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.