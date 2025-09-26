MKE Ankaragücü'nde Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı alındığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Kongre yeri ve tarihi, kongre salonu tutulur tutulmaz, ivedilikle duyurulacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana şeffaf yönetim anlayışımızdan taviz vermedik. MKE Ankaragücü'müzün bugünü, dünden daha iyi olsun diye insanüstü gayret gösterdik. Ancak özümüz olan MKE Kurumu'ndan, belediyelerden ve Ankara'dan kazanan iş insanlarından gerekli ve yeterli desteği maalesef göremedik. Buna rağmen verdiğimiz "Kulübümüzü yaşatacağız" sözünü tuttuk. Borçları azalttık, kulübümüzü daha yönetilebilir bir hale getirdik ve güçlü bir Ankaragücü'nün temellerini attık."

Daha güçlü bir MKE Ankaragücü için kulübün önünün açıldığı belirtilerek, "Aday olacak herkese her türlü kolaylığı sağlayacak ve görevde olduğumuz son ana kadar MKE Ankaragücü'ne hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Delegelik kayıtları, kongremize 7 gün kalana kadar devam edecektir. Kongreye 7 gün kala delege alımı durdurulacak, delege kartları ve listeleri hazırlanacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.