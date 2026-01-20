Haberler

MKE Ankaragücü'nde yeni başkan İlhami Alparslan oldu

MKE Ankaragücü'nde yeni başkan İlhami Alparslan oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren İlhami Alparslan, başkanlık görevine getirildi. Eski başkan Mehmet Yiğiner'in divan başkanlığında gerçekleştirilen kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları oybirliğiyle onaylandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda İlhami Alparslan, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçildi.

TFF 2. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Olağanüstü Genel Kurulu'nu gerçekleştirirken yeni başkanını da belirledi. Başkent temsilcisinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği genel kurulda İlhami Alparslan başkanlığa seçildi. Eski başkan Mehmet Yiğiner'in Divan Başkanlığını yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları oybirliğiyle ibra edildi, tahmini bütçe de kabul gördü. Tek liste ile seçime giren İlhami Alparslan ve ekibi, delegelerin açık oylaması ve oy çokluğuyla göreve getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi

Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor