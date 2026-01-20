MKE Ankaragücü'nde yeni başkan İlhami Alparslan oldu

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda İlhami Alparslan, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçildi.

TFF 2. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Olağanüstü Genel Kurulu'nu gerçekleştirirken yeni başkanını da belirledi. Başkent temsilcisinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği genel kurulda İlhami Alparslan başkanlığa seçildi. Eski başkan Mehmet Yiğiner'in Divan Başkanlığını yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları oybirliğiyle ibra edildi, tahmini bütçe de kabul gördü. Tek liste ile seçime giren İlhami Alparslan ve ekibi, delegelerin açık oylaması ve oy çokluğuyla göreve getirildi. - ANKARA