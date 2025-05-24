MKE Ankaragücü'nde Bent Ahlat'ın Adaylığı Düştü

MKE Ankaragücü'nde Bent Ahlat'ın Adaylığı Düştü
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MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda Bent Ahlat'ın başkanlık adaylığı tüzüğe aykırı olduğu için düşürüldü. Ahlat'ın sunduğu 15 kişilik liste, divan kurulu tarafından kabul edilmedi. Tek aday Ercüment Tekin olarak belirlendi.

- MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda Bent Ahlat'ın adaylığı düştü

ANKARA - MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda adaylığını açıklayan Bent Ahlat'ın adaylığı, tüzüğe aykırı olduğu için düşürüldü.

MKE Ankaragücü'nün Ankara'da yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda Bent Ahlat'ın başkanlık için sunduğu 15 kişilik listesi, divan kurulu tarafından kulüp tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. İki adayın yarışacağı kurulda Ahlat'ın adaylığının düşmesiyle tek aday Ercüment Tekin kaldı.

"Biz 15 kişi teklif etmiştik ama reddedildi"

Başkan adaylığı düşen Bent Ahlat, kürsüde yaptığı açıklamada, "Biz 15 kişi teklif etmiştik ama reddedildi. 15 kişi nasıl seçeceğiz bilmiyorum. Ben yine durumu divana bırakıyorum ve saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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