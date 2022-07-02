- MKE Ankaragücü'nde Başkan Koca güven tazeledi

ANKARA - MKE Ankaragücü, düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da yapılan seçimde yeniden başkan Faruk Koca seçildi.

Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleşen MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul'da, Faruk Koca tek aday olarak seçime gitti. Asker Çatak'ın divan kurulu başkanlığını yaptığı Olağanüstü Genel Kurul'da faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. Kısa süre önce çıkan spor yasası ile kulübün tüzüğünde değişime gidildi.

Olağanüstü Genel Kurul'da tek aday olarak seçime giren Koca ise 505 delegenin 504'ünün oyunu alarak tekrardan başkanlığa seçildi. Koca'nın yönetim listesinde ise şu isimler yer aldı:

Zeynep Karamancı, Berna Erbilgin Gündoğdu, Gülsen Yılmaz, Cantürk Alagöz, İsmail Mert Fırat, Yüksel Duman, Levent Onuk, Erkan Aytekin, Durali Akpınar, Cengiz Kaya, Murat Bayramoğlu, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Şahin, Birol Tekin, Harun Oğraş, Hüseyin Aytekin, Cengiz Gökay, Gökalp Büyükbektaş, Ertan Aydın, Mert Kızılırmak.