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MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile İlk Antrenmanına Çıktı

MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile İlk Antrenmanına Çıktı
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Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdi ve Ahlatcı Çorum FK maçı için hazırlıklara başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Beştepe Tesisleri'nde yeni teknik direktör Kaplan yönetiminde toplanan sarı-lacivertli ekip, ligin 36. haftasında 27 Nisan Pazar günü Eryaman'da konuk edeceği Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Aerobik koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, iki gruba ayrılan futbolcular, ilk olarak yediye üç geçişli oyun, ardından da 5' beş jokerli oyun oynadı.

Fonksiyonel alanda büyük kalede serbest oyunla devam eden idman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Mke Ankaragücü'nde tedavi süreçleri devam eden Renaldo Cephas ve Özgür Aktaş antrenmana katılmazken, Nico Schulz, Mahmut Tekdemir ve Sıraç Astanakulov fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını tamamladı. MKE Ankaragücü Akademisi'nden A takıma katılan genç futbolcular da bugünkü antrenmanda yer aldı.

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Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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