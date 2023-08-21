MKE Ankaragücü, Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
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MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Mke Ankaragücü, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Morutan ile 3+1 yıllık sözleşmenin Beştepe Tesisleri'nde imzalandığı belirtildi.
İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor