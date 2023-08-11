MKE Ankaragücü Kulübü, Kayın Su ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. İmza törenine kulüp başkanı ve şube müdürü katıldı. Başkan Koca, sponsorluğun uzun yıllar devam etmesini temenni etti.

Mke Ankaragücü Kulübü, Kayın Su ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile Kayın Su Ankara Şube Müdürü Selçuk Özdemir katıldı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, 2017'den bu yana Kayın Su'yla birlikte olduklarını belirterek, bu sponsorluğun daha da uzun yıllar devam etmesini temenni etti.

Kayın Su Ankara Şube Müdürü Selçuk Özdemir ise Ankara'nın en büyük markası MKE Ankaragücü ile 7. yıllarına girdiklerini aktararak, başkent temsilcisine desteklerinin her zaman devam edeceğini kaydetti.