MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı 3-1 Yendi

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yusuf Bozdağan, Özcan Sultanoğlu

Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 46 Hanousek), Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya, Ali Kaan Güneren, Pedrinho (Dk. 87 Cem Tuna Türkmen), Morutan (Dk. 70 Tolga Ciğerci), Cephas, Chatzigiovanis, Bajic (Dk. 79 Macheda)

Kasımpaşa : Gianniotis, Neto, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic (Dk. 86 Selim Dilli), Gomis, da Costa

Goller: Dk. 35 Aytaç Kara ( Kasımpaşa ), Dk. 45+1 Mujakic, Dk. 64 Bajic, Dk. 83 Pedrinho ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 24 Kitsiou ( Mke Ankaragücü ), Dk. 71 Yasin Özcan ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

59. dakikada Hanousek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı altıpasın içindeki Bajic topu, arka direğe kafasıyla aşırttı. Müsait durumda topla buluşan Morutan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas, topu müsait durumdaki Bajic'e çıkardı. Kale sahsının içindeki Bajic, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1.

80. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında ceza sahasında yaşanan karambolde, Ben Ouanes'in şutunda top önce üst direğe sonra kale çizgisine çaparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden da Costa'nın kafa vuruşunda ise top auta gitti.

83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Taylan Utku Aydın'dan topu orta sahada kapan Pedrinho, ceza sahasına kadar girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

90+2. dakikada Kasımpaşa'nın attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Selim Dilli'nin ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolü değerlendiren da Costa, kale sahasının içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenara gelerek monitörden inceleyen hakem Ömer Faruk Turtay, golden önce elle oynama tespit ederek golü iptal etti.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü, 3-1 kazandı.