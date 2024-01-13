Üye Girişi
Haberler

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı 3-1 Yendi

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Müsabakada MKE Ankaragücü'nün gollerini Mujakic, Bajic ve Pedrinho kaydetti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yusuf Bozdağan, Özcan Sultanoğlu

Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 46 Hanousek), Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya, Ali Kaan Güneren, Pedrinho (Dk. 87 Cem Tuna Türkmen), Morutan (Dk. 70 Tolga Ciğerci), Cephas, Chatzigiovanis, Bajic (Dk. 79 Macheda)

Kasımpaşa : Gianniotis, Neto, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic (Dk. 86 Selim Dilli), Gomis, da Costa

Goller: Dk. 35 Aytaç Kara ( Kasımpaşa ), Dk. 45+1 Mujakic, Dk. 64 Bajic, Dk. 83 Pedrinho ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 24 Kitsiou ( Mke Ankaragücü ), Dk. 71 Yasin Özcan ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

59. dakikada Hanousek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı altıpasın içindeki Bajic topu, arka direğe kafasıyla aşırttı. Müsait durumda topla buluşan Morutan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas, topu müsait durumdaki Bajic'e çıkardı. Kale sahsının içindeki Bajic, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1.

80. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında ceza sahasında yaşanan karambolde, Ben Ouanes'in şutunda top önce üst direğe sonra kale çizgisine çaparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden da Costa'nın kafa vuruşunda ise top auta gitti.

83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Taylan Utku Aydın'dan topu orta sahada kapan Pedrinho, ceza sahasına kadar girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

90+2. dakikada Kasımpaşa'nın attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Selim Dilli'nin ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolü değerlendiren da Costa, kale sahasının içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenara gelerek monitörden inceleyen hakem Ömer Faruk Turtay, golden önce elle oynama tespit ederek golü iptal etti.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü, 3-1 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Kasımpaşa Ömer Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 112. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 13 Ocak Cumartesi 122. yeni bölüm TRT 1 FULL İZLE! Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı nereden izlenir? Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü? Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman! Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Başakşehir - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı nereden izlenir? BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 tatil 1 ay mı olacak? 15 tatil 1 ay olacak mı iddiaları doğru mu, gerçek mi? 15 tatil 1 aya mı uzatılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 13 Ocak Cumartesi Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hakan Gün kimdir? Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title