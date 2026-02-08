Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi

Haberler

Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 20. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi. Maçta ilk iki set 25-19, üçüncü set ise 25-21 sonuçlandı.

Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, ilk iki seti 25-19'luk skorlarla üstün geçti.

Üçüncü seti de 25-21 kazanan Başkent ekibi, karşılaşmayı 3-0 galip bitirdi.

