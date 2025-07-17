MKE Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu ile Anlaşarak Yolları Ayırdı

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MKE Ankaragücü Kulübü, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı. Kulüp, bu anlaşma ile mali yükümlülüklerinden kurtulmuş ve oyuncuya kariyerinde başarılar dileğinde bulundu.

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

MKE Ankaragücü Kulüp Basın Sözcüsü Cem Koçyiğitoğlu, Efkan Bekiroğlu'yla karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin sonlandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma ile kulübümüz; oyuncunun gelecek sezonki yaklaşık 800.000 avro yüksek mali yükünden, geçmiş dönem alacaklarından, vergi taahhütlerinden, faizlerinden ve menajer ücretlerinden kurtulmuş, ayrıca bonservis geliri elde etmiştir. Efkan Bekiroğlu'na kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz. Kadro yapılanmamız, yönetim kurulumuz ve teknik direktörümüz Mustafa Kaplan'ın hazırladığı çalışma raporları doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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