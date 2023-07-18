MKE Ankaragücü bombayı patlattı! Fenerbahçe'den alıp, Fransa'ya sattılar
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Nantes, MKE Ankaragücü'nden Lamine Diack'ı 500 bin euro bedelle kiraladı. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 2 milyon euro. Genç futbolcuyu Ankara ekibi, geçen yıl Fenerbahçe'den 500 bin euroya kadrosuna katmıştı.
Mke Ankaragücü'nün 22 yaşındaki önliberosu Lamine Diack, Nantes'ın yolunu tuttu. Fransız ekibi, Senegalli futbolcuyu 2 milyon euro satın alma opsiyonuyla 500 bin euro bedelle kiraladı.
FENERBAHÇE'DEN TRANSFER OLMUŞTU
Fenerbahçe'den 500 bin euroya MKE Ankaragücü'ne giden Lamine Diack, Nantes'a transfer oldu. Önlibero pozisyonunda forma giyen futbolcu, geçen sezon takımına 3 gollük katkı vermişti.
2 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR
L'Equipe'in haberine göre; Nantes, Lamine Diack için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Futbolcunun sözleşmesinde ise 2 milyon euro satın alma opsiyonu var.
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