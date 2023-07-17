Üye Girişi
Haberler

MKE Ankaragücü Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

MKE Ankaragücü, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan çalışmalarda kondisyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Mke Ankaragücü, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın yönetiminde Bolu'da kampa giren MKE Ankaragücü'nün yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 2023-2024 sezonuna hazırlanan sarı-lacivertli ekip, çalışmalarını akşamüzeri yaptığı kondisyon ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda sarı-lacivertliler ayrıca iki grup halinde salonda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Tolunay Kafkas MKE Ankaragücü Bolu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title