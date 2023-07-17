MKE Ankaragücü Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan çalışmalarda kondisyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Mke Ankaragücü, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın yönetiminde Bolu'da kampa giren MKE Ankaragücü'nün yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 2023-2024 sezonuna hazırlanan sarı-lacivertli ekip, çalışmalarını akşamüzeri yaptığı kondisyon ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda sarı-lacivertliler ayrıca iki grup halinde salonda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. - BOLU