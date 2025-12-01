Haberler

MKE Ankaragücü Başkanı Yaman, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Bir Araya Geldi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Nuri Muhammet Yaman, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmede isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Nuri Muhammet Yaman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Hacıosmanoğlu'nun makamında gerçekleştirilen ziyarete, Yaman'ın yanı sıra TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kulübün başkan vekili Abdülkadir Tecimer ve başkan yardımcısı İbrahim Demir de katıldı.

Yaman, Hacıosmanoğlu'na isminin yazılı olduğu 06 numaralı forma hediye etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
